وقالت "عبد الرسول" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، معللة ما حدث "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر".
وتابعت: "مش زعلانة ولا الموضوع أثر فيَّ ولكن استغربت وقلت إيه، الصورة عادية لأني إسكندرانية وطول عمري بنزل البحر بالمايوه، المايوه بالشورت ومش بيكيني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من عارفة عبد الرسول عقب الهجوم عليها بسبب المايوه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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