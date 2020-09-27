رمضان محمد لصدى البلد: أنا اللي خليت هيفاء وهبي تغني شعبي للمرة الأولي .. التفاصيل

تعاون الشاعر الغنائي رمضان محمد للمرة الأولى مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية "تملي ناجحة" التي تم طرحها في عام 2019 .
و كشف "رمضان" عن تعاونه المقبل مع هيفاء وهبي في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلا: انا اللي خليت هيفاء تغني شعبي للمرة الأولي و ان شاء الله في اغنية اسمها "تممهم كلام" هتنزل قريب وهي اغنية شعبي تميل الي لغة "الشارع" لغة جديدة علي هيفاء عشان كدة ان شاء الله تعجب الناس .
أغنية "تممهم كلام" من كلمات الشاعر رمضان محمد و الحان احمد شعبان وتوزيع الموزع اللبناني هادي شرارة.
يذكر أن آخر أعمال الشاعر رمضان محمد "اغنية تملي ناجحة" للفنانة هيفاء وهبي التي تم طرحها عام 2019 وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".
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