نشر المغنى أحمد جمال فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهر فى الفيديو وهو يغنى لايف اغنيته الجديده محتاج سنة. ونال الفيديو اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى: الف مبروك على الاغنيه الاغنيه مش عايزه تطلع من دماغى اى اغنيه بتعملها بتكون حلوه جدا ويذكر ان شركة "مزيكا" طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام. Advertisements بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق. تقول كلمات "محتاج سنة": محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد جمال يبهر متابعيه بأغنيته الجديدة لايف.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.