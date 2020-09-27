رابح صقر يكشف سبب تأجيل ألبومه والخطة الجديدة لطرحه..فيديو

رابح صقر النجم الكبير كشف عن تفاصيل تخص ألبومه الجديد الذي تم تأجيله خلال الفترة الماضية أكثر من مرة بسبب أزمة فيروس كورونا، كما أكد المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عن وجود خطة تسويقية لألبوم الفنان السعودي.

سبب تأجيل طرح ألبوم رابح صقر الجديد

رابح صقر ظهر في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" وهو بصحبة سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة، حيث تحدث رابح صقر عن الأشياء التي لا يزال يحتاجها الألبوم من أجل طرحه، حيث أوضح أن هناك بعض العمليات الخاصة بالتسجيل والتي يحتاج أن يتم تنفيذها بأعلى جودة، وبناء عليه سوف يتم طرح الألبوم فقال: "أنا مع روتانا في عملية التسويق وأرغب في تسجيل وتنفيذ الألبوم بأفضل شكل وجودة إن شاء الله وهذا ما أحتاجه".

A post shared by (@audiorotana) on Sep 27, 2020 at 8:21am PDT Advertisements

خطة تسويقية من روتانا في انتظار ألبوم رابح صقر

سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة "روتانا" أكد على أن قبل طرح ألبوم رابح صقر الجديد سوف يتم تنفيذ عملية تسويق ضخمة للألبوم فقال: "الألبوم إن شاء الله سوف نرتب له خطة تسويقة ونجلس معا ونحدد تاريخ لطرحه، وقبلها بفترة نبدأ الحملة، لأن الجمهور يستاهل، وانت ما شاء الله تعبت على الألبوم الجديد".

رابح صقر كان قد أجل طرح ألبومه الأخير أكثر من مرة حيث كان من المقرر أن يتم طرحه في الشهور الأولى من عام 2020 لكن الأوضاع التي فرضها فيروس كورونا تسببت في تأجيل طرح الألبوم الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من ألمع الشعراء والملحنين في العالم العرب، ونشر رابح صقر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة اعتذر فيها لجمهور بسبب تأخر طرح الألبوم فكتب: "جمهوري الحبيب أولا أحبكم وثانيا الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، الظروف الحالية صعب طرح أي عمل.. خليك في البيت"، كما تردد أن الألبوم كان من المفترض أن يتم طرحه في أغسطس الماضي لكن تأجلت الخطوة للمرة الثانية.

رابح صقر في حفل اليوم الوطني السعودي الـ90

رابح صقر قد شارك خلال الأيام الماضية في حفل اليوم الوطني السعودي الـ90 والذي أقيم في العاصمة الرياض وقدم رابح صقر مجموعة من أجمل أغانيه التي اشتهر بها خلال مسيرته الغنائية الطويلة والتي من أبرزها أغنية "علي كيفك"، و"قلته"، و"عجزت"، كما قدم كذلك أغنية "هقوتك فيني"، و"وين انت"، وقد فاجئ رابح جمهوره بظهور نجله صقر حيث أكد أن نجله هو ما ربحه خلال مسيرته حيث ظهر معه في الحفل واحتضنه أمام الجميع وقال رابح صقر تعليقا على هذا: "خلال الفترة الماضية دائما يتم تداول سؤال على وسائل التواصل الاجتماعي عن الصقر الذي ربحته، فهذا هو الصقر الذي ربحته"، وقد نالت كلمات الفنان السعودي عن نجله إشادة الحضور.