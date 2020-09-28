شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفي بردود أفعال جمهورها على الحلقة الأولى من حكاية ضي القمر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت النجمة السورية كندة علوش، بردود أفعال جمهورها على الحلقة الاولي من حكاية "ضي القمر "من مسلسل "إلا أنا" التي عرضت أمس السبت على قناة DMC، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت " سعيدة جداً بردود الفعل على الحلقة الأولى من حكاية ضي القمر وبتمني تتابعوا الحلقة الثانية واسمع أراءكم".

وعرضت مجموعة قنوات DMC الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا وهى بعنوان " ضى القمر" أمس السبت وتعيد هذه الحكاية كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف نتيجة الحمل والانجاب، وهى سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.