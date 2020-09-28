ماجدة زكي تجهز لزفاف نجلها.. أبرز أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "قوت القلوب 2"

انتهت الحلقة الـ17 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" وشهد عدد من الأحداث التي آثارت الحلقة تشويقا بين الحين والآخر.

تحدثت عزة مع عائشة وقوت عن وفاة والدها، والمكان الذي دفن به حيث قلقت ماجدة زكي بسبب إصرار عزة عل معرفة مكان دفن والدها، وقابلت قوت عوض والذي علمت إعجابه بإبنتها وتحدث معه بشأن ذلك ولكنه صدمها بقلقه من أزمته المالية وكونه بدون أهل ولكن طمأنته ماجدة زكي بشأن ذلك، وكانت تجهز لزواج نجلها عاطف وحاولت قوت حل أزمة تقسيم 60 ألف جنيه معاش والدها على أبنائها ولكنها واجهت مشكلة أثناء ذلك.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.