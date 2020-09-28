لم يأخذ حقه في حياته.. المصريون ينعون المنتصر بالله بكلمات مؤثرة.. فيديو

توفى أمس السبت، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ، وشيعت الجنازة اليوم بإحدى كنائس المهندسين وسط حضور بعض مشاهير الوسط الفني والأهل والأقارب.

وتصدر الفنان الراحل المنتصر بالله، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

و تجولت عدسة دوت الخليج في شوارع القاهره لتسأل المواطنين عن ذكراياتهم مع الأعمال التي قدمها الفنان المنتصر بالله وما هي اكثر "الإفيهات" التي قالها في أعماله ولم تفارق خيالهم.

قال سعيد عبده ان الفنان المنتصر بالله رحمه الله كان أيقونه من أيقونات الفن الكوميدي في مصر ولكنه لم يأخذ حقه بالشكل الكافي اعلاميا وهذه غلطة الاعلام المصري دائما لا يتطرق الى الفنانين الحقيقيين الا بعد وفاتهم.

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وأضاف عادل عباس انه كان يعشق كل أعمال الفنان المنتصر بالله ولا يستطيع ان يحدد عملا بعينه لأن كل أعماله كانت رائعه وتركت في قلبه علامة كبيره وكانت دائما سببا قي ضحكه وسعادته.

وأشار عصام حمدي الى ان الفنان المنتصر بالله رحمة الله عليه كان علامه فنيه لم ولن تتكرر فهو دائما يكون سبب في ضحكك دون أن يعمل أي مجهود فكان يتميز بخفة الدم الغير محدوده لافتا الى ان احب أعمال الفنان المنتصر بالله اليه هي مسرحية علشان خاطر عيونك مع الفنان الكبير فؤاد المهندس ويتذكر دائما جميع ايفيهاته في تلك المسرحية.

و أوضح شريف دسوقي الى انه كان لا يعرف الفنان المنتصر بالله الى أن شاهد صدفة مسرحية له تعرض على شاشة التلفاز وهي مسرحية "شارع محمد علي" عندما كان يلقي إفيه أضحكه ضحكا شديدا وهو يغني في المسرحية ويقول " يالييل" بطريقة كوميديه بحته ومن بعدها شاهد له فيلما رائعا بعنوان " يا نحب يا نقب" وكان عملا رائعا له برفقة الفنان أحمد أدم والفنان فاروق الفيشاوي.

يذكر أن الفنان المنتصر بالله قدم خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد المنتصر بالله رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار إسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر إعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله