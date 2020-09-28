حمادة هلال يكشف عن أغرب موقف تعرض له فى أحد الأفراح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان حمادة هلال خلال لقاءه ببرنامج سهرانين، إنه منذ صغره ويعرف عنه أنه كائن ليلى وذلك بسبب عمله، مؤكدا أن حفلات الأفراح زمان أختلفت كثيرا عن الوقت الحالى حيث كانت الحفلة تنتهى فى تمام الساعة الثانية صباحا أما الأن فمن الممكن أن تظل الحفلة مستمرة للتاسعة صباحا ، وعن أغرب موقف حدث له أثناء حفل زفاف قال منذ خمس سنوات كنت قد تعاقدت على حفل زفاف بمدينة المنصورة وقبل الفرح تواصلت معهم لأعتذر عن الحضور حيث أننى كنت خارج البلد وكانت طائرتى ستصل فى تمام الساعة الخامسة صباحا فتفاجأت بهم أنهم مصرون على حضورى وبالفعل وصلت المكان الساعة التاسعة صباحا لأجدهم ينتظروننى وظللت أغنى حتى الحادية عشر صباحا .

وكشفت الفنانة أيتن عامر خلال لقاءها ببرنامج سهرانين مع الفنان أمير كراره على قناة On ، أنها متبعة نظام غذائى فى الفترة الحالية بسبب زيادة وزنها الذى نتج عن الحمل والولادة وقالت عندما لاحظ متابعينى عبر مواقع التواصل الإجتماعي أننى أقوم بعمل نظام غذائى طلبوا منى أن أشاركهم النظام الغذائى وبالفعل أستأذنت من طبيبى أن أقوم بذلك ووافق على الفور وبدأت أشركهم النظام أول بأول .

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وأضافت الفنانة أيتن عامر، "كان حلمى أن أكون مطربة وبالفعل كنت أسير على الخطوات لأكون مطربة وأتدرب ولكن عندما دخلت مجال التمثيل وجدت أن التمثيل له سحر خاص"، هذا بالإضافة أننى لا أملك الجرأة أن أقف أمام مئات الجماهير فى الحفلات أو أقوم بإحياء أفراح ، فكان المنتجين عندما يطلبوا منى توقيع العقد يشترطوا أن يحصلوا على نسبة خمسين فى المائة من الحفلات فأرفض أن أقدم حفلات فيتراجع المنتجين على الفور .