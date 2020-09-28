عاجل.. نصر محروس يكشف تطورات جديدة في أزمته مع بهاء سلطان

عبر المنتج نصر محروس، عن استيائه الشديد ازاء استمرار ازمته مع المطرب بهاء سلطان، لافتًا إلى أن عمر أزمتهما أكثر من 4 سنوات.
وأكد خلال تصريحات إعلامية، أنه لا يوجد عقد احتكار لبهاء لا سيما، مؤكدًا ضرورة أن يلتزم بهاء سلطان بالعقد المبرم بينهما.
وأكد أن بهاء سلطان موهبة كبيرة جدًا، مصيفًا: "لو غلط فيا أنا مسامح لكن حقوق الشركة لا تفاوض فيها".
وأشار إلى أنه في حال رغبة بهاء سلطان بإنهاء النزاع القضائي يجب أن يكون ذلك بالتراضي والتفاهم بينهما.
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