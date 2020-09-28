زين العمر يساند الجيش اللبناني بهذه الكلمات

حرص الفنان اللبناني زين العمر على مساندة الجيش اللبناني بعد مواجهته للجماعات الإرهابية، وذلك بعد إستشهاد عسكريين، اثر تعرض أحد مراكز الجيش لهجوم في محلة عرمان – المنية شمالي لبنان.
ونشر زين العمر شعار الجيش اللبناني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه بالقول: "يا حامي الحمى لا أحد سواك الجيش اللبناني الله يحميك".
وكان زين العمر قد وجه مؤخرًا رسالة الى الشعب السعودي مهنئا إياهم بالعيد الوطني للسعودية.
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