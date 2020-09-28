شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي جينر تطلب من كيم كاردشيان حذف صورة من أحد مواقع التواصل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن صورة لها برفقة اخواتها كايلي وكيندال وكلوي، التقطت عام 2009، والتي ظهر في نساء كاردشيان بشكل مختلف تمام قبل عمل العديد من عمليات التجميل، ويبدو أن كايلي غضبت من نشر الصورة حيث علقت عليها قائلة "حذف هذا على الفور" .



الاخوات كاردشيان وجينر



تعليقات كيم وكايلي



كايلي قبل وبعد



كلوي قبل وبعد



كيم قبل وبعد

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كيندال قبل وبعد

فردت كيم علي كايلي بسؤال " كان يجب ان احذفك من الصورة ؟ " لترد كايلي: `` بالتأكيد ''.



تعليقات المعجبين

ومن هنا انهالت التعليقات من المتابعين ، ملاحظين مدى اختلاف مظهر كل فرد من عائلة كارديشيان في صورة الفلاش باك عما يظهرن في الوقت الحاضر.

وكانت قد فاجأت كيم كاردشيان متابعيها وجمهور برنامجها الشهير هى وعائلتها الذى يعد أشهر برامج تليفزيون الواقع على مستوى العالم، حينما أعلنت عبر بيان على حسابها من خلال موقع تويتر أن البرنامج الذى يعرض منذ وقت طويل اقترب من نهايته.

وقالت عبر موقعها على تويتر: "بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ"كيب أب ويز ذا كارداشيانز"، مؤكدة أن الموسم رقم 20 هو الأخير لهم بعد 14 عاماً من العرض صنعوا فيها امبراطوريتهم كعائلة بعدما كان حجر الأساس فى شهرتهم.

كما أعربت كيم عن شكرها للآلاف من الأفراد والشركات المشاركين فى البرنامج ، وأضافت "أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية"، ثم تابعت "هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظلّ مدينة للأبد لكلّ من دعم دوراً في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد".