شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد منتحل اسمى وصفتي على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج محمد سامى انه قبل عامين ارسل له الكثير من الأصدقاء بإبلاغه بانه يوجد احد الحسابات الوهمية باسمة على موقع التواصل الفيس بوك مشيرا الى انه من فترة قريبة بدأ التحذير له يزداد من أصدقائه حول هذا الاكاونت الذى يطلب من الحالمين بالدخول الى عالم الفن بإرسال أموال له وكذألك عدد من الصور من بعض الفتيات.

وتابع سامى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي انه فؤجئ في الفترة الأخيرة بوجود رساله من احدى السيدات المقيمات في الكويت تطلب منه رد مبلغ من المال مؤكدا على انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل اسمته وصفته على الفيس بوك.

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وواصل سامى قائلا ان مهنة اليوتيوبر التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير هي مهنة من لا مهنة له مشيرا الى ان الانترنت حاليا والتكنولوجيا يستخدم حاليا بشكل سيئ .مؤكدا على انه لابد من وجود قانون يجرم فكرة اقتحام الخصوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف سامى قائلا انه اخذ عهد على نفسة بعدم بداية تصوير أي عمل الابعد الانتهاء من كتابته بشكل كامل مؤكدا على ان تلك الفكرة اخذها من السيناريست والكاتب الكبير اثناء الحديث معه في احد اللقاءات مشيرا الى ان العمل الجديد الذى يكتبه حاليا وصل فية حتى الحلقة العشرين وأبطال هذا العمل سيكون الفنان أحمد السقا والفنان امير كراره.