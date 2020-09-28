زينة مكة تفاجئ جمهورها بأول صورة من حفل زفافها

شاركت الفنانة اللبنانية ​زينة مكي​ جمهورها بصورة عفوية لها مع زوجها نبيل خوري من حفل زفافهما، وسحرت محبيها بفستان الزفاف عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت إطلالة زينة بالفستان الأبيض مميزة، وقد تلقّت عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين وزملائها الممثلين، من بينهم ريتا حايك، نيقولا معوض، جيري غزال، جيسي عبدو، سارة أبي كنعان، وسام صباغ، وغيرهم الكثير.

وكانت أعلنت زينة مكي عن زواجها مؤخرا من الفنان اللبناني نبيل خوري، وذلك بطريقة مميزة ولافتة، اذ فاجأت الجمهور ونشرت الإعلان الدعائي لأغنية بعنوان "قبل بوقت" كلمات و ألحان نبيل خوري وإخراج زينة مكي التي شاركت في التمثيل بالكليب، واعلنت زواجها، ومن ثم نشرت كليب الأغنية.