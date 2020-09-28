أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فوز مشروع الفيلم المصري "الرصاص والخبز" للمخرج محمد حماد بجائزة منحة الإنتاج للأفلام العربية، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار.
المشروع يقوم بإنتاجه محمد حفظي (فيلم كلينك) مع خلود سعد، في تعاونهما الثاني مع حماد بعد فيلمه أخضر يابس الذي حصد 28 جائزة محلية ودولية وعُرض بأكثر من 50 مهرجان حول العالم.
وفي أكتوبر 2019، تم اختيار مشروع الرصاص والخبز ضمن 12 مشروعاً من بين 120 مشروع من 16 دولة للمشاركة في الدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر السينمائي، لتلتحق المشاريع المختارة ببرنامج متكامل يضم 3 ورش عمل تُعقد بالتعاون مع تورينو فيلم لاب في مدينة جدة بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروع فيلم "الرصاص والخبز" يفوز بجائزة معمل البحر الأحمر السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.