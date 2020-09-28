نادين نجيم: "هناك نساء تحب جلّادها"

حلّت النجمة نادين نسيب نجيم ضيفة على مقدمي البرنامج الثلاثة نيقولا معوض وخالد سليم وقيس الشيخ نجيب، ودافعت نادين بشدة عن المرأة التي يفرض الرجل عليها السيطرة ولا يدع لها قرارًا، وبعدما أقر قيس إن نساءه تحبه بشده، بررت نادين ذلك قائلة "هناك نساء تحب جلّادها".

وبعد الصوت العالي والزعيق الذي استخدمه قيس خلال محادثاته مع زوجته، لم يكن لنادين سوى أنها اعترضت على طريقته، وأن كل ما تحتاجه المرأة هو الرجل الذي يقدرها ويحترمها ويفهمها ويكون داعما لها دائما