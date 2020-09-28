نادين نجيم: "هناك نساء تحب جلّادها"

وبعد الصوت العالي والزعيق الذي استخدمه قيس خلال محادثاته مع زوجته، لم يكن لنادين سوى أنها اعترضت على طريقته، وأن كل ما تحتاجه المرأة هو الرجل الذي يقدرها ويحترمها ويفهمها ويكون داعما لها دائما
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