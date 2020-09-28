شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قليلة تفصل سارة سلامة عن الانتهاء من "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة سارة سلامة بعد أيام قليلة، من تصوير مسلسل "إسعاف يونس" التي تشارك في بطولته مع الفنان محمد أنور الذى يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك سارة سلامة الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث ومن المقرر عرضه قريباً على منصة WATCH IT الرقمية، مسلسل "إسعاف يونس" يشارك فى بطولته كل من محمد أنور وسارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون فى كل حلقة.





وظهرت سارة سلامة فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "يا أنا يا جدو" الذى تم تأجيله من العام الماضى، والعمل يشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر‎.





يذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.