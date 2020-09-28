وتابع سامى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن احد الحسابات الوهمية باسمة على موقع التواصل فيس بوك يطلب من الحالمين بالدخول الى عالم الفن بإرسال أموال له.
وأشار إلى أن هذا الأمر لم يقف عند حد ذلك حيث يطلب الحساب من الفتيات ارسال بعض الصور الخاصة بهن.
ولفت الى ان الانترنت حاليا والتكنولوجيا يستخدم حاليا بشكل سيئ .مؤكدا على انه لابد من وجود قانون يجرم فكرة اقتحام الخصوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخرج محمد سامي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل شخصيته على السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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