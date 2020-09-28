عباس أبو الحسن عن أمير كرارة: بسيط ومتصالح مع نفسه

وتابع: "راجل حقيقي علي سجيته وأمير زي إسمه وبسيط ومتصالح مع نفسه وسايب إيديه" وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
وينتظر عباس أبو الحسن عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.
فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين.
الفيلم بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف.
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