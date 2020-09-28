حقيقة ترشح إيهاب توفيق لمجلس النواب

حرص الفنان ايهاب توفيق على نفى شائعات ترشحة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من حسابه على انستجرام.

وكتب توفيق: "بخصوص الصور والأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح ولكن نظرا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمة، وكان أمس الموافق 26-9-2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح ونظرا لضيق الوقت وعدم استكمال المستندات اللازمة لم يتم الترشح".



وتابع: "بخصوص الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي وسارق، لأنه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيح على أكمل وجه ودون موافقتي مع العلم أني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة”.

وأضاف: “من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لكل الناس اللى أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة ولكن للأسف لم تتم وخيرها في غيرها”.

