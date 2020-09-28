في ذكرى ميلاد علاء ولي الدين.. رحل قبل أن يكمل هذا العمل.. ووالده فنان شهير

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان علاء ولى الدين الذي رحل عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين، واستطاع ان يقدم عديدًا من الاعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة ووجدان المشاهد المصري والعربي.

كان خبر وفاة علاء ولى الدين بمثابة الصاعقة التي أصابت الوسط الفني بحالة من الحزن الشديد، خاصة انه كان يتمتع بحالة حب من جانب المقربين له.

ورحل علاء ولى الدين فى أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات مرض السكري الذي كان يعاني منه، قبل أن ينتهي من تصوير آخر أعماله للسينما في فيلم "عربي تعريفة".