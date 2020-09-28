شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر وتشانس ضمن "Irish Singles Chart" بأغنيتهما HOLY والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النجم العالمى جاستين بيبر قائمة "Official Irish Singles Chart" وذلك بأغنيته الجديدة "HOLY" التى تعاونت فيها مع نجم الراب الشهير تشانس ذا رابر "Chance the Rapper"، حيث وصلت الأغنية للمركز الرابع على الرسم البيانى للأغانى السينجل فى ايرلندا، وهى القائمة التى تضم 50 نجم من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، ويتواجد أغنية "HOLY" هذا الأسبوع ضمن القائمة، يعد هذا هو التعاون الرابع الذى يدخل به النجمين معا لقائمة "Official Irish Singles Chart" وذلك بعد أن تواجدا بأعمالهم المميزة معا مثل "Confident" عام 2013، وأغنية "I’m The One" عام 2017، و "No Brainer " عام 2018 . كلمات احدى مقاطع الأغنية : [Verse 1: Justin Bieber] I hear a lot about sinners Don't think that I'll be a saint But I might go down to the river 'Cause the way that the sky opens up when we touch Yeah, it's making me say [Chorus: Justin Bieber] That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy, holy, holy, holy, holy On God Runnin' to the altar like a track star Can't wait another second 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy Advertisements [Verse 2: Justin Bieber] I don't do well with the drama And, no, I can't stand it being fake (No, no, no, no, no, no, no, no) I don't believe in nirvana But the way that we love in the night gave me life Baby, I can't explain [Chorus: Justin Bieber] That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy, holy, holy, holy, holy On God Runnin' to the altar like a track star Can't wait another second 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feels so holy





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