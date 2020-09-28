سلاف فواخرجي تنشر صورة جديدة بصحبة زوجها.. شاهد

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.
وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.
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