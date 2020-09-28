بـ نظارة كبيرة.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بإطلالة ناعمة

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها.
وتركت هنادي مهنا شعرها البني الطويل علي كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وخطفت الأنظار ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت اللون الروز كأحمر شفاه.
وأكملت هنادي مهنا إطلالتها بلمسة بسيطة من الأكسسوارات، واختارت سلسلة ذهبية حول عنقها ونظارة شمسية كبيرة باللون الأسود، لتكتمل بذلك إطلالتها.
كما شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل "الفتوة" الذي تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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