وقال سامي في تصريحات لـ "دوت الخليج": إنه كان حريص ان يظهر شخصية السلطان بكل تفاصيلها، واضاف انه على مدار مدة عرض المسرحية كان دائما يضيف اشياء جديدة على الشخصية سواء كان في الملابس او المكياج.
وأكد أن كل من شاهد العرض انبهر به، واكد ان مسرحية علاء الدين عرض مصرى اصيل صرف عليه جيدا حتى يليق بعودة المسرح.
المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامي مغاوري يكشف تفاصيل تحضيره لشخصية السلطان بـ علاء الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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