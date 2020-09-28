تعليق حاسم من أحلام على جدل سخريتها من ألبوم أصالة:"لم أسمعه وكبرنا على هالأشياء"

أحلام تحسم جدل سخريتها من ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم".. ردت الفنانة أحلام الشامسي لأول مرة على حقيقة سخريتها من أصالة مؤخراً ونشرت رد هاجمت به جمهور أصالة مجدداً.

أحلام تهاجم جمهور أصالة وتصفها بـ"المدعوة"

وأثارت أحلام الجدل في الأيام الأخيرة بسبب تغريدة لها فهمها البعض إنها إشارة ساخرة لألبوم أصالة الأخير "لا تستسلم"، ونظمت أحلام مسابقة للجمهور لغناء جملة لحنية كتبتها في التغريدة، وربط البعض بينها وبين أغاني ألبوم أصالة الجديد، والتي لا تعتبر المرة الأولى التي تربط بها تغريدات أحلام بألبوم أصالة الخليجي الأخير.

أحلام تحسم الجدل على حقيقة سخريتها من أصالة

وردت أحلام على الجدل المثار حول تغريداتها وعلاقتها بألبوم أصالة وقالت:" أولا أنا لن اسمح لنفسي ان أسيء لمجهود ووقت أي إنسان، وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لأعمالي ومجهودي، وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبد الرحمن وقلت له الصولو عاجبني والصولو ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار، واقسم بالله ما سمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شي جميل".

وهاجمت أحلام جمهور أصالة واتهمتهم بإثارة الجدل حول تغريداتها وربطها بألبوم أصالة والتي وصفتها بالمدعوة، وتابعت أحلام في ردها قائلة:" انا احترم الفن والفنانين والمجهود الكبير لكل الفنانين لعمل أغنيه فما بالكم ألبوم وكل الملحنين والشعراء أصدقائي، اذن أنا أسئت لهم جميع وبعيد عن اي مشكلة بيني وبين اي شخص مين ماكان، الا اني احترم فنه ومجهوده وانا اكبر من هذا كبرنا على هالاشياء وتعلمنا من وقتنا الكثير".

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هل تتجدد خلافات أحلام وأصالة بسبب المنافسة بينهما؟

وعاد الحديث عن قصة خلاف أصالة وأحلام في الفترة الأخيرة بسبب المنافسة بين الثنائي في الأغاني الخليجية، إذ أعلنت أحلام عن تجهيزها لألبوم جديد وعدة مفاجآت فنية في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفال أصالة بطرحها ألبوم خليجي جديد بعنوان "لا تستسلم" وضم 20 أغنية جديدة.

ودشنت أحلام هاتشاق في الفترة الأخيرة بعنوان "ألبوم أحلام" لكشف تطورات وأخبار ألبومها المقبل، والذي لم تكشف موعده بعد، وقالت في آخر تغريداتها عنه:" ألبومي حالياً يغني لكم انزل يا جميل بالساحة واتمختر كدا بالراحة"، وتابعت في تغريدة أخرى:" ومع اني حريصة على تقديم الجديد والافضل لكم، واذا حبيت اتكلم عن البومي فهو جاهز بنسبه ٧٠بالمية ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الالبوم أما بالنسبة لعمل سنقل فهو مش في حساباتي ابداً لاني مركزة في البومي اكثر وممكن لو عندي عمل جاهز افاجئكم فيه كسنقل".