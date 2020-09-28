الفنانة المغربية هدى سعد تبكي وتروي معاناتها بعد تعرضها للإجهاض في الشهر الخامس..بالفيديو

هدى سعد تكشف تعرضها للإجهاض في الشهر الخامس من الحمل.. أقلقت الفنانة المغربية هدى سعد الجمهور بكشفها معاناتها النفسية والصحية بسبب فقدها لجنينها في الشهر الخامس.

هدى سعد تكشف معاناتها بعد فقدان جنينها

ونشرت المطربة المغربية هدى سعد تدوينة على انستقرام كشفت بها عن تعرضها للإجهاض منذ فترة، ولكنها أخفت الخبر بسبب عدم رغبتها في مشاركة أحزانها مع الجمهور، ولكنها قررت التحدث بعد مواساة الجمهور لها، وقالت في تدوينتها:" "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. الحمد لله شكراً لكم على مواساتي في فقدان جنيني في شهره الخامس".

هدى سعد تبكي بعد تعرضها للاجهاض

وكشفت هدى سعد عن معاناتها بعد تعرضها للإجهاض بسبب حالتها النفسية السيئة في تلك الفترة، وتابعت في تدوينتها:"هادشي وقع قبل شهر ونصف وفضلت عدم النشر في حينها تعبت نفسياً واتعدبت وما بغيتش ننشر محنتي محبة فيكم، كل واحد الله لي عالم بيه خليت همي عندي.. وانا اليوم اتمتع برضا وهدوء نفسي راجعين لثقتي بخالقي في كرمه وفي حكمته.. أحب الخير للجميع وفقني الله وياكم.. الحمد لله".

ونشرت هدى سعد بعد تدوينتها فيديو على انستقرام وجهت به الشكر للجمهور ولزملائها بسبب مساندتهم الكبيرة لها بعد كشفها للأمر، وتأثرت هدى بهذا الدعم والتفاعل الكبير مع قصتها ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث، وقالت إن الدعوات التي تلقتها أبكتها، وعلقت أيضاً على تدوينتها قائلة:" شكرا لكم احبتي الله يرزقكم الخير والتيسير، محبتي الصادقة لكم جميعاً وتقبلوا اعتذاري بخصوص عدم قدرتي على الرد في الخاص.. الله معاكم اينما وجدتم".

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أصالة تواسي هدى سعد بعد تعرضها للإجهاض

وتضامن عدد من النجوم مع الفنانة هدى سعد بعد كشفها قصة إجهاضها ومن بينهم الفنانة أصالة والتي واستها قائلة:" الله بيعوضك حبيبتي ومحنة صعبة بتطلعي منها بإذن الله بالإيمان وبالأمل"، ويذكر أن الفنانة هدى سعد لديها ابن وحيد "فارس" وانجبته بعد زواجها في عام 2015.

وكانت آخر أعمال الفنانة هدى سعد منذ شهرين في أغنية "قد بيها"، وبدأت مسيرتها الفنية الاحترافية في 2008 من خلال برنامج "اكس فاكتور" قبل ان تطلق أول ألبوماتها مع شركة روتانا في 2009 بعنوان "ارتحت"، ومن أشهر أغانيها "بغيتو ولا كرهتو" و "طير الحب" و "ما صدق" وأغنية "على بالي" مع الفنان ماجد المهندس.