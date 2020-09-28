فيديو وصور حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري بحضور النجوم

احتفلت الممثلة اللبنانية زينة مكي والملحن اللبناني نبيل خوري بزواجهما بعد ما يقارب شهر من إعلان خطبتهما، ونشرا عدة فيديوهات وصور من حفل الزفاف الذي حضره عدد من النجوم.

رومانسية زينة مكي ونبيل خوري في حفل زفافهما

وفاجأت زينة مكي الجمهور بإعلان زواجها من الملحن نبيل خوري، ونشرت صورة لها من حفل الزفاف على حسابها بانستقرام وعلقت قائلة:" تجوّزنا قبل بوقت !!"، وأشارت زينة مكي في إعلانها عن الزواج إلى الأغنية التي طرحها زوجها بعنوان "قبل بوقت" والتي تولت إخراجها والمشاركة بها، واعتبرها الجمهور تجسيداً لقصة حبهما، وطرحها الثنائي قبل يوم من الاحتفال بالزفاف.

زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

وتداول جمهور الثنائي عدة فيديوهات على انستقرام من حفل الزفاف والتي خطف بها نبيل خوري وزينة مكي الأنظار بسبب رومانسيتهما ورقصهما بالإضافة إلى غناء نبيل خوري لزوجته في الحفل، والذي شارك به عدد من النجوم وقدموا أغاني للعروسين ومنهم الفنان جاد شويري وجوزيف عطية وجو أشقر وغيرهم.

وتلقى نبيل خوري وزينة مكي عدة تهاني من زملائهم في الوسط الفني والنجوم على زواجهم، وعلى رأسهم الفنان معتصم النهار الذي علق قائلاً:" ألف مبروك"، وعلقت الفنانة جيسي عبدو قائلة:"مبروك يا أحلى عروس"، وعلق نيقولا معوض قائلاً:"ألف مليون مبروك".

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زواج نبيل خوري وزينة مكي

وجاء زواج الثنائي نبيل خوري وزينة مكي بعد ما يقارب شهر من إعلان خطبتهما بطريقة مميزة، بعدما نشرا فيديو للحظة عرض نبيل خوري الزواج من زينة مكي في صالة الألعاب الرياضية، وهو الأمر الذي لاقى تفاعل كبير على مواقع التواصل بسبب رومانسيتهما والطريقة الجديدة التي أعلنا بها خطبتهما، وعلقت زينة مكي على خطبتها قائلة:" رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. و رغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو . نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني اوقف على اجريي كل يوم.. بنُص زعلي و بنُص تعصيبي.. وبنُص تمريني اليوم، بيقللي: بدِّك تصيري مرتي؟ انا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة.. الا بس فات هّو عحياتي..ايه.. أكيد ايه".

ويذكر أن الممثلة زينة مكي شاركت في عدة أعمال درامية مؤخراً مثل "مسألة وقت" و "طريق"، وتنتظر عرض مسلسلها الجديد "دانتيل" مع محمود نصر وسيرين عبد النور، في حين قدم نبيل خوري في مسيرته عدة أغاني من أبرزها وأحدثها أغنية "قلبي يا قلبي" مع نانسي عجرم التي طرحتها منذ أشهر.