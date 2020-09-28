بـ بوستر دعائي جديد.. محمد عبد الرحمن يروج لـ الخطة العايمة

ويظهر في الصورة البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الخطة العايمة" وعلق محمد عبد الرحمن قائلا: "إنتظرونا في فيلم #الخطة_العايمة ????????????٦ أكتوبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي بمشاركة النجوم غادة عادل - عمرو عبد الجليل - صلاح عبد الله على الله التساهيل محمد عبدالرحمن علي ربيع".

تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز مسرحية صباحية مباركة التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز كما ينتظروا عرض مسرحية اللوكاندة مع أشرف عبد الباقي. كما قاموا بتأليف الموسمين الخامس والسادس من مسرح مصر.