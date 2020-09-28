واكين فينيكس يستقبل مولوده الأول من روني مارا

أحمد جمال أحمد

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اعلنت النجم الكبير واكين فينيكس عن استقباله لمولوده الأول من خطيبته النجمة روني مارا، كما أعلن انه صبي ومنح اسمه شقيقه الراحل.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي افادت بأن الثنائي فينيكس وروني كانا قد اعلنا ارتباطهما رسميا، عقب ظهورهما بمهرجان كان بدورته للعام السابق.

ومنح واكين الطفل اسم شقيقه ريفر فينكس الراحل، الذي كان من أكثر الاشخاص تأثيرا في حياة واكين.



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