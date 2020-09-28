أحمد جمال أحمد

Advertisements

بعد تردد شائعات عن اختيار توم هاردي للدور الجديد، خرج النجم هنري كافيل بتصريحات عبر خلالها عن امنياته في تولى مهمة تجسيد العميل جيمس بوند في افلامه المستقبلية.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بان هنري، لن يتردد في القيام بأي شئ تطلبه الشركة المنتجة للفيلم في حال ترشح لذلك.

خاصة وأن الجزء الحالي، سيكون الاخير الذي يظهر به النجم دانيال كريج مجسدا لهذه الشخصية.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنري كافيل يتمنى الظفر بتجسيد جيمس بوند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.