أحمد جمال أحمد

Advertisements

كشفت شبكة CW عن الللقطات الرسمية الأولى للمثلة الشابة جافيسيا ليزلي، التي تجسد شخصية المرأة الوطواط خلفا لروبي روز.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من تصوير ليزلي لمشاهدها بالمسلسل، حيث اصبحت اول فنانة سمراء البشرة تجسد هذه الشخصية.

وقبل منها كانت روبي روز اول ممثلة مثلية تجسد شخصية المرأة الوطواط في تاريخ صناعة مسلسلات القصص المصورة.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جافيسيا ليزلي تظهر بأول إطلالة لها بزي الوطواط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.