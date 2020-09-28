وجه النجم القدير انتوني هوبكينز رسالة مؤثرة لمحبيه، بمحلول الذكرى الستون على دخوله عالم صناعة السينما للمرة الاولى.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الرسالة اتي ناشد بها هوبكينز معجبيه بالعيش والاستمتاع بالحياة كونهم لن يغادروا الكوكب على قيد الحياة.

ويبلغ حاليا النجم انتوني هوبكينز من العمر 82 عام.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتوني هوبكينز يحتفل بمرور 60 عام على بداية مسيرته بالسينما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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