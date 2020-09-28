فى ذكرى رحيله الـ 50.. أفلام شاهدها جمال عبد الناصر وأجاز عرضها

ادرك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مدى تاثير الفن وصناعة السينما فى تشكيل وجدان ووعى المواطن البسيط وهو الامر الذى سعى لاستغاله فى التاثير على المجتمع وشهدت السينما فى هذه الفترة ازدهارا حقيقيا حيث تم انتاج عدد كبير من الافلام التى تمجد لثورة 23 يوليو.

نرصد الأفلام التى قدمت فى هذه الفترة والتى ساهمت بشكل كبير فى تشكيل وجدان ووعى المشاهد العربى وذلك فى ذكرى رحيل جمال عبد الناصر الـ 50.

الله معنا:

أشهر تلك الأعمال الفنية، فيلم "الله معنا" للكاتب إحسان عبدالقدوس، بطولة عماد حمدي وشكري سرحان وفاتن حمامة، الذي يجسد مسيرة الضباط الأحرار، لكنه ظل ممنوعا من العرض لفترة إلى أن شاهده عبدالناصر بنفسه، وأمر بعرضه، وحضر بنفسه الفيلم في سينما ريفولى، وربما كان هذا أول فيلم يحضر جمال عبدالناصر حفل افتتاح عرضه، وبصفته الرسمية، وكانت هذه أول قصة سينمائية يكتبها إحسان عبد القدوس وتعرض على الشاشة.

رد قلبى:

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كان واحدا أيضا من أهم الأفلام بتاريخ السينما وفي عهد عبدالناصر، حيث قالت مريم فخر الدين، في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنها التقت بالزعيم الراحل للمرة الأولى، أثناء تصوير الفيلم، حيث جاء لاستديو مصر وشاهده وأثنى على الجهودنا والتمثيل، مضيفة: "جلست وراءه مباشرة وكنت أحضرت صورة له ليوقع لي عليها وانتهزتها فرصة وقلت له: من فضلك يا جمال بيه وقع لي على الصورة فقال لي يا مريم أنا لغيت البهوية، فقلت له وأنا لم أكن أجد لقبا لأناديك به، أو فكرت أن أقول لك يا جمال بيه ولا باشا ولا أعرف أناديك بأي لقب، فقال لي وهو يبتسم: سميني جمال، ومضى لي على الصور (إلى مريم فحر الدين مع إعجابي بها في فيلم رد قلبي)، وهذه الصورة بتوقيعه لا أزال أحتفظ بها".

شئ من الخوف:

بينما أعتبر البعض أن فيلم "شيء من الخوف" لحسين كمال 1968، يشير إلى أن شخصية "عتريس" ترمز إلى "عبدالناصر" في قسوته، إلا أنه شاهده لاحقا، وأجاز عرضه في 4 فبراير عام 1969.