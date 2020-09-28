نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة نوال الزغبي، تغريدة عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت نوال الزغبي في التغريدة : "‏الماضي موجود بعقلك بس المستقبل بين إيديك...صباح الخير".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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عبرت الفنانة نوال الزغبي، سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.

وعلقت نوال، عبر حسابها الشخصي على تويتر: "‏وطنيتي وانتمائي للبنان وحده دون أي حزب أو طرف سياسي أمر قديم كتير، وبتعرفوه من زمان".

وأضافت: "ما حدّا في يزايد عليّ واتهاماتكم الناقصة بلّوها واشربوا ميّتها.. وصحتين سلف، ‎لبنان‎، لبنان، لبنان فقط"

يذكر أن نوال الزغبي إحدى الفنانات التي تعارض السلطات في لبنان، بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها بيروت.