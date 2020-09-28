شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يوضح حقيقة ترشحه لمجلس النواب: لم تتم وخيرها في غيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان ايهاب توفيق على توضيح حقيقة ترشحة لانتخابات مجلس النواب، بعد تداول أنباء عن ذلك، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام"، "بخصوص الصور والأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح ولكن نظرا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمة، وكان أمس الموافق 26-9-2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح ونظرا لضيق الوقت وعدم استكمال المستندات اللازمة لم يتم الترشح".



ايهاب توفيق

وتابع،"أما بخصوص الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي وسارق، لأنه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيح على أكمل وجه ودون موافقتي مع العلم أني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة..من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لكل الناس اللى أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة ولكن للأسف لم تتم وخيرها في غيرها".

ومن ناحية أخري يقدم إيهاب توفيق في الفترة المقبلة أغنيتين جديدتين الأولى "أنا مكسور"، والثانية بعنوان "هلت الأفراح"، من كلمات هانى الصغير، وألحان الراحل أشرف سالم.

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وقال شاعر الأغنية هانى الصغير لـ"الخليج 365" من المقرر تسجيل الأغنيتين الأيام المقبلة، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال إيهاب السابقة.

وطرح إيهاب توفيق أغنية "هي دنيا "، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج.