إطلالة مميزة لزوجة عاصي الحلاني عبر "إنستجرام"

نشرت كوليت بولس زوجة الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".

وكانت كوليت بإطلالة مميزة فإرتدت سترة باللون الاسود وبدي ابيض وبنطلون جينز، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 2 مليون 136 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته "رجعتيني لبدايتي" ، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.