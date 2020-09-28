الارشيف / فن ومشاهير

نيقولا معوض يُغازل أصالة بكلمات رومانسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه الفنان اللبناني نيقولا معوض، رسالة مليئة بالحب لصديقته الفنانة أصالة نصري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشر نيقولا معوض صورة جمعته بالفنانة أصاله، وعلق عليها قائلًا:" شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة".

وأضاف نيكولا قائلاً:"بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم وبتَعطي من قلب قلب قلبك، الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك وقَلبِك صولا".

وفي سياق آخر، يُشارك نيكولا معوض في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمد علي رزق، هنادي مهنى، ولاء الشريف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيقولا معوض يُغازل أصالة بكلمات رومانسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا