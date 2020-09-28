الفنان الكويتي داوود حسين ينعى المنتصر بالله: لن ننساك يا مونتي

، الذي وافته المنية أول أمس السبت،عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك من خلال منشور

وتوفي صباح يوم السبت الموافق 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وشارك، في تشييع جنازة المنتصر بالله، أمس الأحد من كنيسة أبو سيفين، بالقاهرة، عدد كبير من الفنانين من بينهم: هانى رمزى والمنتج أحمد السبكى ورجل الأعمال ممدوح عباس فى جنازة المنتصر بالله فى إحدى كنائس المهندسين وسط حضور الأهل والأقارب.

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