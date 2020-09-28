بطرح عدد خاص من ألبوم صاحبة رأي.. إليسا تحتفل بمشوارها الفني

وأعلنت إليسا من خلال حسابها الرسمى بموقع تويتر قائلة: " مشواري الفني بيتلخص بعدد خاص بيصير متوفر بالأسواق قريبا جدا! نسخة احتفالية لعشرين سنة من الفن والفرح اللي تشاركتن معكن! #صاحبة_رأي".

تحتفل الفنانة اللبنانية إليسا بمرور 20 عاما على مشورارها الفنى من خلال طرح عدد خاص من ألبومها الأخير "صاحبة رأى".

ومن ناحية أخرى حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا وكسرت حاجز الـ 8 ملايين ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه".