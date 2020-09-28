في ذكرى رحيله الـ 50 .. أغاني تغنت باسم جمال عبد الناصر

ونستعرض في التقرير التالى أبرز الأغانى التى قدمها الفنانين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
أم كلثوم "يا جمال يا مثال الوطنية"
غنت كوكب الشرق هذه الأغنية لنجاة عبد الناصر من حادثة اغتيال فى المنشية 1954، وهي من كلمات بيرم التونسي وتلحين رياض السنباطي، والتي قالت في مطلعها "ياجمال يا مثال الوطنية.. أجمل اعيادنا المصرية..بنجاتك يوم المنشية".
محمد عبدالوهاب "ياجمال النور والحرية"
غنى ولحن محمد عبد الوهاب هذه الأغنيةعام 1957، بعد انتصار مصر في حرب 1956 وانسحاب العدوان الثلاثي، وكتب كلماتها أحمد شفيق كامل، والذي تردد فيها جملة" ياجمال النور والحرية ياجمال ثورتنا القومية...".
محمد عبدالوهاب "ناصر كلنا بنحبك"
وغنى الموسيقار عبدالوهاب لعبدالناصر أيضًا هذه الأغنية، والتى من ألحانه ومن كلمات الشاعر حسين السيد، وساهمت في رفع همة الجنود أثناء ثورة 23 يوليو.
عبدالحليم حافظ "يا جمال يا حبيب الملايين"
كتبها إسماعيل الحبروك ولحنها كمال الطويل، والتي أنتجها 1958 بعد سنتين من تولي الرئيس حكم البلاد وكما غنى عبد الحليم أيضا "ناصر يا حرية"، والتي كتب كلماتها صلاح جاهين ولحنها الموسيقار كمال الطويل.
صباح "أنا شفت جمال"
غنت الشحرورة صباح هذه الأغنية من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين محمد الموجي.
فريد الأطرش"يا مرحبا ياجمال"
"يا مرحبا بك يا جمال" غناها الأطرش في عيد الثورة سنة 1964 بمصاحبة الفنانة فايدة كامل والفنانة سعاد محمد وفجر، وكان قد كتب كلماتها الشاعر أنور عبدالله، ولحنها فريد الأطرش.
فريد الأطرش "حبيبنا يا ناصر"
في هذه الأغنية التى غناها ولحنها فريد الأطرش وألفها حسين السيد، رثاء لموت الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970.
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