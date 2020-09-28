شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد علاء ولى الدين.. اعرف حكايته مع مجاذيب الحسين وسر حضورهم العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد احد اهم نجوم الكوميديا على الاطلاق وهو النجم الراحل علاء ولى الدين الذى تمكن من اثبات نفسه وتوسيع قاعدته الجماهيرية رغم وفاته في سن صغيرة، وفى ذكراه ننشر قصته مع مجاذيب الحسين الذى سبق ورواها لنا الفنان سليمان عيد الذى يعتبر من أقرب أصدقاء الفنان الراحل.



علاء ولى الدين

عيد استرجع ذكرياته مع الفنان علاء ولي الدين مؤكداً أنه كان شخصية طيبة للغاية ، ويحب عمل الخير، حتي أنهما أثناء التوجه إلى منطقة الحسين، كان يفسح المجال لعدد من المجاذيب ليجلسوا إلى جانبه، بحجة أن هؤلاء يحتاجوا لمن يؤنسهم، بصورة أكبر من احتياجهم للأموال، وبالتالي كانوا يسعدوا للغاية، وهو الأمر الذى أدى فيما بعد لحضورهم عزاء علاء ولي الدين.

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وأضاف أنه بجانب سرادق العزاء تفاجأ بوجود عدد كبير منهم متواجد، بسبب ارتباطهم به، لأنه كان يعاملهم بمنتهي الود حين يذهب إلى هناك ولم يكن يرد أحد منهم.

جدير بالذكر أن الفنان علاء ولى الدين رحل عن عالمنا عام 1963 و تحل اليوم الذكرى الـ 57 لميلاد نجم الكوميديا، الذى رحل عن عالمنا سريعا حيث توفى وهى في سن الـ 39 عاماً، وتحديداً فى أول أيام عيد الأضحى من عام 2003، ورغم رحيله المبكر إلا أنه ترك اثراً كبيراً في الوسط الفني حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة أصدقائه وزملائه من الفنانين ممن لا يزالوا يكنوا له احترام ومحبة كبيرة طالما ظهرت وانعكست كلما تحدثوا عنه فى أية مناسبة.