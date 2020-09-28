شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يروى موقف طريف جمعه بالفنانة زوزو نبيل من 36 سنة.. اعرف هو إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان الكبير محمد صبحى، موقفا جمعه مع الفنانة القديرة الراحلة زوزو نبيل، خلال تصوير مسلسل رحلة المليون عام 1984، بعد قتله شخصية "على بيه مظهر" الذى قدمها فى فيلم سينمائى يحمل نفس الاسم، ونجاح شخصية "سنبل" فى مسلسل رحلة المليون وسنبل بعد المليون.



الفنانة الراحلة زوزو نبيل ومحمد صبحى

ونشر صبحى، صورة جمعته بالفنانة الراحلة، صحبها بتعليق: "موقف حصل بينى وبين الفنانة القديرة زوزو نبيل أثناء تصوير مسلسل رحلة المليون 1984، كنت قبلها مقدم شخصية على بيه مظهر، اللى حققت نجاح كبير جداً وكنت خايف الجمهور مايعرفش يشوفنى غير على بيه مظهر، وفِى يوم من أيّام تصوير سنبل اللى كنّا لغاية أوائل رمضان مستمرين فى تصويره، وقت الفطار كنت فى الشارع بفطر وراجع تانى التصوير كان فيه قهوة مشغلة سنبل والنَّاس بتتفرج جه مشهد كوميدى لاقيت القهوة كلها ضحكت بصوت عالى".

وتابع صبحى: "جريت من فرحتى على الاستديو وبقول لحبيبتى زوزو نبيل بفرحة كبيرة.. قتلته يا ماما زوزو. اتخضت وقالتلى مين ده؟.. قلتها قتلت على بيه مظهر، وكان من أحلى أيام حياتى لما لمست نجاح سنبل".





من ناحية أخرى، رد الفنان محمد صبحى، للمرة الثانية على ما انتشر خلال الفترة الأخيرة حول وجود خلاف بينه وبين النجمة عبلة كامل منذ عملهما معا فى مسرحية وجهة نظر، وطرده لها خلال عرضهما للمسرحية، وتجدد انتشار تلك الأقاويل مؤخرا، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد النجمة عبلة كامل.

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وكتب صبحى، على صفحته الشخصية على فيس بوك: "نُريد أن نوضح أن ما تم تداوله على صفحات الفيس بوك المعروف توجهاتها والمعتمدة على مذكرات لينين الرملى رحمه الله الذى كتبها وهو فى حالة متأخرة من المرض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر وسنوضحه الآن: كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عارى تماماً من الصحة".

وأوضح صبحى كواليس الأزمة قائلا: "الحكاية ببساطة؛ أن الفنان محمد صبحى كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة 5 سنين بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً على خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوى أقل!".

وأضاف: "ثم أنه يشهد لها باحترامها والتزامها على مدار خمس سنوات ولا يوجد أى خلاف بينهما حتى انتهت مسرحية وجهة نظر وأراد لينين الرملى أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها "الحادثة " ولكن اعترض محمد صبحى كمخرج على هذا الاختيار لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تماماً على شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل لأن البطلة فائقة الجمال والسحر والبطل معقد نفسياً ويرى نفسه أجمل منها بكثير".

وأكد خلال بيانه، أن الفنان محمد صبحى يحترم الفنانة عبلة كامل ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التى مثلت معه، وهناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب وسنبحث عنها وسنقوم بتنزيلها.

وطالب صبحى عدم الانسياق وراء الشائعات قائلا: نرجو عدم الانسياق وراء أخبار دون دليل واضح وعدم تشويه فنان بقيمة محمد صبحى.