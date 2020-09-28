إطلالة أنيقة لرانيا منصور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وكانت هذه الصورة من كواليس مسلسل "اسود فاتح" وارتدت فستان انيق باللون الأسود، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.
وكتبت رانيا منصور على الصورة قائلة: ""آية"مسلسل اسود فاتح الحلقة الاولى موجودة على @shahid.vod والحلقة التانية بعد شوية الساعة ١١م"
تدور أحداث إسود فاتح تدور في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.
يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.
تعد الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.
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