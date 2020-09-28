خالد النبوي يهنئ لاعبة التنس ميار شريف بتأهلها للدور الرئيسي بـ"رولان جاروس"

هنأ الفنان خالد النبوي اللاعبة المصرية ميار شريف، بعد تأهلها للدور الرئيسي من بطولة "رولان جاروس" وهي إحدى البطولات الكبرى في التنس، كما أنها تعد اللاعبة المصرية الأولى التي تحقق هذا الإنجاز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".
كتب خالد النبوي تغريدة جديدة قال فيها:"مبروك، المصرية ميار شريف في الدور الرئيسي لرولان جاروس، واحدة من أكبر بطولات العالم للتنس،مصر أحلى بشبابها".
وجاء تأهل ميار إلى الدور الرئيسي من "رولان غاروس" عقب فوزها الجمعة السابقة في نهائي الدوري التمهدي على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني 2-0، بعد الفوز بمجموعتين بنتيجتي 6-1 و6-3.
وفي سياق آخر، يُشارك خالد النبوي حاليًا في فيلم"قمر 14"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هادي الباجوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود زهران، بطولة أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور.
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