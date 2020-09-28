ديانا حداد تشيد بألبوم"لا تستسلم".. وأصالة ترد

هنأت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صديقتها الفنانة أصالة بمناسبة طرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان"لا تستسلم"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت ديانا حداد تغريدة جديدة قالت فيها:"مبروك حبيبتي أصالة على الألبوم الجديد إن شاء الله بتشوفي الخير على وجهه" ، لترد عليها أصالة، قائلة:"حبيبتي ديانا الغالية شكرًا على مباركتك وكل التوفيق بتمنى لك ياه".

وفي سياق آخر، تستعد أصالة لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، وتحمل الأغنية اسم "والله وتفارقنا"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.