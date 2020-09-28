بوراك اوزجيفيت يشارك لحظاته العائلية مع زوجته فهرية و ابنهما

و ظهر في الفيديو الممثل التركى بوراك أوزجيفيت مع زوجته فهرية افجان و ابنهما كاران و هما يقومون بالنط سويا و علق قائلا :"حالة منزلنا"
و ارتدي بوراك تيشرت ايضا باللون الأخضر و نظاره شمس مما جعل اطلالتهم مناسبه و متناسقه مما جذب انتباه الجمهور إليهم.
ويذكر أنّ قصّة حب بوراك وفهرية بدأت منذ تعاونهما في تصوير مسلسل “طائر الحب”.
وانتقلت قصّة حبّهما من عالم التمثيل إلى عالم الواقع، ليصبحا زوجين.
و يذكر أن جسد بوراك أوزجيفيت شخصية رئيسية في مسلسل "الحب المستحيل" ، ثم تألق في شخصية بالك بك التي جسدها في مسلسل القرن العظيم ، أخر أعماله كانت مشاركته البطولة مع الفنانة فهرية أفجان في مسلسل طائر النمنمة .
وتخرج بوراك من جامعة مرمرة من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير، وبعد تخرجهِ عمل في مجال عرض الأزياء حيث حصل على لقب أفضل عارض أزياء عام 2003.
ومثّل في نفس العام والعام الذي يليه بدور عمر في المسلسل الشهير الحب المستحيل وكان لهذا المسلسل الفضل الأكبر في شهرة بوراك.
وفي عام 2008 مثل في مسلسل بابا أوجاع وكانت الانطلاقة الأكبر للنجم بوراك اوزجيفيت عن دور بالي بك في مسلسل حريم السلطان في الجزء الثاني حيث اشتهر في الوطن العربي بهذا الدور الذي أحبه الكثير من المشاهدين.
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