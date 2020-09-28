لتعلق أحلام على الهجوم الذي حدث لها بسبب سخريتها من ألبوم أصالة قائلة: "أولًا أنا لن أسمح لنفسي أن أسيء لمجهود ووقت لأي إنسان وأنا اليوم لن أسمح لأي حد يسيء لأعمالي ومجهودي، تغريدتي كانت على عمل بيني وعبدالرحمن وقلت له الصولو عاجبني والصولو ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار وأقسم بالله ماسمعت ألبومها، ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجالا لأي شيء جميل".
و"ولله تفارقنا" هي إحدى أغنيات ألبوم "لا تستسلم"، وهي من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بوعلي، وتوزيع طارق مدكور.
وكان المحامي المصري سمير صبري قد تقدّم ببلاغ عاجل الى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أصالة لاقتباسها بعضًا من الأحاديث النبوية ليصبح جزءًا من أغنيتها الجديدة بعنوان "رفقًا"، وهي من ألبوم "لا تستسلم" أيضًا، وهذا غير جائز شرعًا وفق المحامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اتهامها بالسخرية من أصالة.. أحلام: أقسم بالله ما سمعت ألبومها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.