وظهرت صبا مبارك مع مساعدتها وعلقت قائلة : " مع الست انتصار مساعدتي الشهيرة ب #نصة و مديرة حياتي و معايا من اول يوم في مصر و مكملين .. و الي عندو ضحكة زي ديه " . كانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات في أزمة فيروس كورونا. والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي. نشرت الفنانة الاردنية صبا مبارك مجموعه من الصور لها برفقة مساعدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبا مبارك مع مساعدتها: مديرة حياتي من أول يوم في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.