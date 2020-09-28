نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نجيم تهنئ زينة مكي بزواجها:"تمنيت أن أكون معك" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة نادين نسيب نجيم، صديقتها الفنانة زينة مكي بمناسبة زواجها على الملحن اللبناني نبيل خوري، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
نشرت نادين نجيم نسيب صورة لصديقتها زينة مكي، وعلقت عليها قائلة :"أهنيكِ يا حبيبتي، تمنيت أن معك في زفافك، أتمنى لك أفضل حياة".
وفي سياق آخر، شاركت نادين نسيب مؤخرًا في مسلسل "خمسة ونص"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر،
ﺗﺄﻟﻴﻒ إيمان سعيد، بطولة قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، نعمة بدوي، نوال كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادين نجيم تهنئ زينة مكي بزواجها:"تمنيت أن أكون معك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.