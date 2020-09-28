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من الساحل.. أحدث ظهور لصبا مبارك عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة صبا مبارك على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صبا مبارك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها برفقة مساعدتها، وعلقت قائلة"مع الست انتصار مساعدتى الشهيرة ب نصة ومديرة حياتى، ومعايا من أول يوم فى مصر ومكملين".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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